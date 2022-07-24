Объявлены европейские цены Samsung Galaxy Z Fold 4 и Flip 4

Компания Samsung намерена представить на своем мероприятии 10 августа новые устройства. Производитель анонсирует смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4, а также ожидается дебют новой серии Galaxy Watch 5 и Galaxy Buds Pro 2.

До анонса в сеть утекли цены устройств для европейского региона. Galaxy Z Flip 4 будет стоить от 1080 евро за версию с памятью 128 ГБ, а модель с 256 ГБ и 5112 ГБ будут стоить 1160 и 1280 евро соответственно. В свою очередь, модель Galaxy Z Fold 4 с памятью 256 ГБ будет стоить 1896 евро, а модель на 512 ГБ обойдется в 1981 евро. Стоит отметить, что это не окончательные цены и они могут отличатся в зависимости от региона.

Как и предполагалось, новое поколение смартфонов Galaxy Z Fold 4 и Flip 4 станет дороже предыдущей. Больше информации об устройствах раскроют во время презентации.