Объявлены характеристики смартфона Huawei Mate 40

Информация о технических характеристиках будущего смартфона Huawei Mate 40 появилась от известных тестеров. Напомним, что смарфон будет представлен в конце августа.

Смартфон будет иметь 6,62 дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080 x 2340 пикселей. Производительность в играх и приложениях обеспечит мобильный процессор HiSilicon Kirin 990 5G в паре с Mali-G76 MP16. Оперативная память на 8 Гб, а внутренняя память 128 Гб. Также будут и другие конфигурации. Основная камера у телефона будет иметь 48 Мп сенсор с автофокусом. Аккумулятор получил емкость 4500 мАч с функцией быстрой зарядки.

Смартфон будет работать на Android 10. Есть датчик отпечатков пальцев. Стоимость смартфона Huawei Mate 40 еще не объявлена.