Объявлены российские цены на Samsung Galaxy A40 и А70

Компания Samsung Electronics объявила российские цены на смартфоны Galaxy A40 и А70, продажи которых стартуют уже 8 апреля. Итак, Galaxy A40 оценен в 17 990 рублей, а Galaxy А70 обойдется в 29 990 рублей. Напомним, что старшую модель оснастили 6,7-дюймовым Super AMOLED дисплеем, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной камерой с одним из модулей на 32 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором на 4500 мАч с зарядкой мощностью 25 Вт, чипсетом Qualcomm Snapdragon 670, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Galaxy A40 оборудован 5,9-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей, фирменным процессором Exynos 7885, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой на 25 Мп, сдвоенной основной камерой на 16 Мп и 5 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, модулем NFC для бесконтактных платежей, портом USB-C, 3,5-мм разъемом для наушников, аккумулятором на 3100 мАч и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с интерфейсом OneUI.