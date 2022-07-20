Обнаружена причина, по которой MacBook Air M2 сильно греется

MacBook Air M2 уже разбирали, обнаружив безвентиляторное решение для охлаждения, но ни одна из этих попыток не была такой дотошной, как предпринятая iFixit. Хотя экспертам по демонтажу потребовалось больше времени, чем другим, чтобы опубликовать свое видео, их разборка выявила некоторые дополнительные модули, в том числе акселерометр. До разборки iFixit M2 MacBook Air более ранний подробный анализ показал, что переработанный портативный Mac оснащен одним флэш-чипом NAND с 256 ГБ встроенной памяти. В этом случае iFixit не обнаружил различий в компонентах хранилища между другими моделями M2 MacBook Air, что разочаровывает, поскольку последнее решение Apple ограничивает производительность чтения и записи.

Что касается решения для охлаждения, то при разборке MacBook Air M2 не было обнаружено теплораспределителя, что объясняет, почему M2 непростительно нагревается при интенсивных рабочих нагрузках. iFixit упоминает, что корпус легче, чем M1 MacBook Air, поэтому вполне возможно, что Apple намеренно отказалась от некоторых охлаждающих компонентов, чтобы снизить вес, хотя это приведет к более высоким температурам. На самом деле, MacBook Air M2 теряет около 25% производительности в многоядерных тестах по сравнению с новым MacBook Air, который оснащен охлаждающим вентилятором. Ситуация может ухудшиться, если пользователь большую часть времени проживает в стране с более жарким климатом. И это, безусловно, не очень приятные новости.