Обнаружена причина, по которой MacBook Air M2 сильно греется

Что касается решения для охлаждения, то при разборке MacBook Air M2 не было обнаружено теплораспределителя, что объясняет, почему M2 непростительно нагревается при интенсивных рабочих нагрузках. iFixit упоминает, что корпус легче, чем M1 MacBook Air, поэтому вполне возможно, что Apple намеренно отказалась от некоторых охлаждающих компонентов, чтобы снизить вес, хотя это приведет к более высоким температурам. На самом деле, MacBook Air M2 теряет около 25% производительности в многоядерных тестах по сравнению с новым MacBook Air, который оснащен охлаждающим вентилятором. Ситуация может ухудшиться, если пользователь большую часть времени проживает в стране с более жарким климатом. И это, безусловно, не очень приятные новости.