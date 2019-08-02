Обновлённый Samsung Galaxy M20s с аккумулятором на 6000 мАч

Компания Samsung обновит свой бюджетный смартфон Galaxy M20. Новинка может получить аккумулятор на 6000 мАч.

Голландский технопортал сообщил, что обновлённый Samsung Galaxy M20s имеет номер SM-M207. Увы, издание не рассказало о других особенностях смартфона, кроме ёмкости аккумулятора. Его объём равен 5830 мАч, однако это лишь номинальная ёмкость, типичная вполне может составить 6000 мАч, по аналогии с недавно анонсированным ASUS ROG Phone 2. Остальные характеристики смартфона вряд ли сильно изменятся.