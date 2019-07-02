Обновление EMUI 9.1 для смартфонов Mate 20

С обновлением в смартфонах Mate 20 Pro появится «Лунный режим», позволяющий делать более качественные снимки Луны при помощи оптического приближения тройной камеры Leica. Среди других нововведений — возможность установки видеороликов на входящие звонки от разных контактов, перерисованные темы и иконки приложений.Еще одним важным нововведением EMUI 9.1 стала технология GPU Turbo 3.0. Она оптимизирует графику и поддерживает 25 популярных игр, обеспечивая почти полнокадровое их функционирование. Благодаря управлению изображением на основе искусственного интеллекта неровные границы объектов сглаживаются, а изображение становится четким даже в темноте.В EMUI 5.1 компания Huawei заменила файловую систему EXT4 на улучшенную F2FS, а в EMUI 9.1 ей на смену пришла ещё более совершенная EROFS. Если в F2FS был изменен только раздел пользователя Android (эквивалент диска D на Windows-компьютерах), то в EROFS изменения коснулись системного раздела (эквивалент диска C). О стоимости новинки пока неизвестно.