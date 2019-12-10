Обновление MIUI 11 затронуло Redmi Note 6 Pro

Redmi Note 6 Pro присоединился к списку моделей Xiaomi, работающих под управлением MIUI 11. Новое обновление все еще основано на Android 9, но имеет несколько функций, которые дебютируют с Android 10. Для моделей которые используют Global Stable ROM, необходимо проверить обновление.

Список изменений очень большой. Было улучшено сенсорное управление, улучшен пользовательский дизайн. Были добавлены новые звуки уведомлений. Новое приложение Mi Doc Viewer и Notes. Оптимизирован Android Security Patch. Проработаны строка состояния и блокировка экрана. Исправлена проблема с некорректным изображением Wi-Fi. Добавлено меню в Game Turbo и многое другое.