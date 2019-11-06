Обновление MIUI для Redmi Note 8 Pro

Xiaomi выпускает стабильное обновление MIUI 11 для Redmi Note 8 Pro. Обновление основано Android 9 Pie и весит 392 Мб.

Новое обновление должно принести интересные функции MIUI 11 для устройства, в том числе переработанный пользовательский интерфейс и функции производительности. Весь старый беспорядок был удален из пользовательского интерфейса

Представлен набор Mi Work Productivity Suite, в ней доступны приложения от компании, которые предназначены для упрощения работы в бизнесе. Xiaomi обновила все звуки будильника и шумы уведомлений, чтобы они были динамичными. Новый шрифт MiLan Pro, имеет ползунок жирности.