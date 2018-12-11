Обновление Moto Camera добавляет новые функции

В последнем обновлении камер Motorola добавлено множество новых функций, в том числе новый режим селфи-портрета - который доступен для всех устройств Moto. Moto Z3 и Moto Z3 Play получают наклейки AR, которые позволяют пользователям перемещать виртуальные объекты и персонажей в реальный мир.

Обновление также позволяет всем устройствам Moto добавлять водяные знаки на фотографии. Это означает, что вам больше не нужно использовать стороннее приложение, прежде чем делиться снимками в социальных сетях и т. д. Также доступна функция, которая позволяет удалить все цвета с фотографии, кроме одного оттенка. В Moto Camera вы можете найти новый встроенный режим справки камеры, который поможет вам получить максимальную отдачу от работы. Обновление распространяется для пользователей через Google Play Store