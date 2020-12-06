Обновление One UI 3.0 развертывается в Европе

Компания Samsung запустила обновление One UI 3.0 для Galaxy S20 на основе операционной системы Android 11. Версия прошивки G98xxXXU5CTKG предназначена для стран Европы, а именно Германии, Франции, Италии, Польши, Великобритании, а также для стран Северной Европы.

Обновление One UI 3.0 на базе Android 11 поставляется с патчем безопасности Android за декабрь 2020 года. Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S20 с новым обновлением One UI 3.0 получат несколько новых функций и оптимизаций. В дальнейшем, Samsung планирует обеспечить обновление и для других стран.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S20 One UI 3.0
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