Обновление OnePlus 6T улучшает срок службы батареи и камеру

OnePlus продолжает улучшать свой флагман, хотя прошло меньше месяца с момента выхода на рынок. Новое обновление включает улучшенный опыт разблокировки и оптимизированное энергопотребление в режиме ожидания, а это означает, что ваш OnePlus 6T должен предлагать еще больше времени автономной работы. Кроме того, ожидается, что обновление оптимизирует обработку изображений, что должно привести к улучшению фотографий в целом.

Наконец, OnePlus объявила, что устранила все проблемы, которые мешали пользователям OnePlus 6T получать уведомления из Google Play Store. Также, были добавлены общие исправления и улучшения исправлений, но они включены в почти каждое обновление, выпущенное OnePlus. Сегодня его получит ограниченное число пользователей, но через несколько дней начнется более широкое развертывание, поэтому вам просто нужно немного подождать.