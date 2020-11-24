Обновление OxygenOS 11.0.5.6 для OnePlus 8T устраняет проблемы

Недавно в этом месяце было выпущено обновление OxygenOS 11.3.4 с рядом исправлений, в довершении этого компания решила добить исправление выпустив обновление OxygenOS 11.0.5.6. Новое обновление OxygenOS 11 для 8T включает исправления отпечатков пальцев, энергопотребления, времени автономной работы, производительности, камеры, сети и многого другого. А именно, обновление увеличивает вероятность успешного распознавания отпечатков пальцев и уменьшает мерцание экрана.
Весь список изменений этого обновления:
- Увеличена вероятность успеха при регистрации отпечатка пальца и улучшен опыт.
- Оптимизирована функция сканирования медиафайлов, чтобы ускорить поиск.
- Дальнейшая оптимизация энергопотребления системы и увеличение срока службы батареи.
- Исправлена ошибка, из-за которой кеш приложения не удалялся правильно после удаления приложения.
- Исправлена проблема, из-за которой экран мог мигать при использовании разблокировки отпечатком пальца.
- Оптимизирована производительность системы и повышена стабильность.
- Оптимизированный баланс белого камеры и улучшенное качество изображения.
- Постоянно оптимизируйте стабильность сетевого подключения и улучшайте игровой процесс.
- Повышение стабильности видеозвонков.