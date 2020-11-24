Обновление OxygenOS 11.0.5.6 для OnePlus 8T устраняет проблемы

OnePlus выпустила OnePlus 8T с OxygenOS 11 на базе Android 11 прямо из коробки. С тех пор компания выпустила несколько обновлений для устройства в течение месяца.

Весь список изменений этого обновления:

Увеличена вероятность успеха при регистрации отпечатка пальца и улучшен опыт.

Оптимизирована функция сканирования медиафайлов, чтобы ускорить поиск.

Дальнейшая оптимизация энергопотребления системы и увеличение срока службы батареи.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой кеш приложения не удалялся правильно после удаления приложения.

Исправлена ​​проблема, из-за которой экран мог мигать при использовании разблокировки отпечатком пальца.

Оптимизирована производительность системы и повышена стабильность.

Оптимизированный баланс белого камеры и улучшенное качество изображения.

Постоянно оптимизируйте стабильность сетевого подключения и улучшайте игровой процесс.

Повышение стабильности видеозвонков.

Недавно в этом месяце было выпущено обновление OxygenOS 11.3.4 с рядом исправлений, в довершении этого компания решила добить исправление выпустив обновление OxygenOS 11.0.5.6. Новое обновление OxygenOS 11 для 8T включает исправления отпечатков пальцев, энергопотребления, времени автономной работы, производительности, камеры, сети и многого другого. А именно, обновление увеличивает вероятность успешного распознавания отпечатков пальцев и уменьшает мерцание экрана.