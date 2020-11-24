Обновление OxygenOS 11.0.5.6 для OnePlus 8T устраняет проблемы

OnePlus выпустила OnePlus 8T с OxygenOS 11 на базе Android 11 прямо из коробки. С тех пор компания выпустила несколько обновлений для устройства в течение месяца.

Недавно в этом месяце было выпущено обновление OxygenOS 11.3.4 с рядом исправлений, в довершении этого компания решила добить исправление выпустив обновление OxygenOS 11.0.5.6. Новое обновление OxygenOS 11 для 8T включает исправления отпечатков пальцев, энергопотребления, времени автономной работы, производительности, камеры, сети и многого другого. А именно, обновление увеличивает вероятность успешного распознавания отпечатков пальцев и уменьшает мерцание экрана.

Весь список изменений этого обновления:

  • Увеличена вероятность успеха при регистрации отпечатка пальца и улучшен опыт.
  • Оптимизирована функция сканирования медиафайлов, чтобы ускорить поиск.
  • Дальнейшая оптимизация энергопотребления системы и увеличение срока службы батареи.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой кеш приложения не удалялся правильно после удаления приложения.
  • Исправлена ​​проблема, из-за которой экран мог мигать при использовании разблокировки отпечатком пальца.
  • Оптимизирована производительность системы и повышена стабильность.
  • Оптимизированный баланс белого камеры и улучшенное качество изображения.
  • Постоянно оптимизируйте стабильность сетевого подключения и улучшайте игровой процесс.
  • Повышение стабильности видеозвонков.
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