Обновление Realme 7 Pro для Android 11 с ранним доступом начал развертывание

Некоторые владельцы смартфонов Realme 7 Pro в Индии начали получать новое обновление Realme UI 2.0, основанное на Android 11.

Обновление имеет размер 3,57 ГБ и содержит несколько новых функций, включая настройки и оптимизацию.

Полный список изменений в обновлении:

Персонализация

  • Теперь вы можете создавать свои собственные обои, выбирая цвета из ваших фотографий.
  • Добавлена ​​поддержка сторонних иконок для приложений на главном экране.
  • Теперь доступны три стиля темного режима: улучшенный, средний и нежный. Обои и значки можно настроить на темный режим. Контрастность дисплея можно автоматически регулировать в соответствии с окружающим освещением.

Высокая эффективность

  • Теперь вы можете перетаскивать текст, изображения или файлы из плавающего окна или из одного приложения в другое в режиме разделенного экрана.
  • Оптимизирована страница редактирования боковой панели SMart: отображаются две вкладки, и порядок элементов можно настроить.

Улучшенная производительность

  • Добавлена ​​"Оптимизированная ночная зарядка": алгоритм AI используется для управления скоростью зарядки в ночное время, чтобы продлить срок службы батареи.

Система

  • Добавлены тональные мелодии: последовательные мелодии уведомлений будут связаны в единую мелодию.
  • Теперь вы можете определить период времени, когда режим "Не беспокоить" включен.
  • Оптимизированы пользовательские интерфейсы Notes: новые визуальные элементы представлены на страницах списка и редактирования.
  • Добавлена ​​анимация погоды, чтобы вы могли получить более интересный опыт.
  • Оптимизированные эффекты вибрации для ввода текста и игрового процесса.
  • Оптимизированная "Автояркость".
Комментарии и отзывы Realme 7 Pro
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