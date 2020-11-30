Обновление Realme 7 Pro для Android 11 с ранним доступом начал развертывание

Обновление имеет размер 3,57 ГБ и содержит несколько новых функций, включая настройки и оптимизацию.
Полный список изменений в обновлении:
Персонализация
- Теперь вы можете создавать свои собственные обои, выбирая цвета из ваших фотографий.
- Добавлена поддержка сторонних иконок для приложений на главном экране.
- Теперь доступны три стиля темного режима: улучшенный, средний и нежный. Обои и значки можно настроить на темный режим. Контрастность дисплея можно автоматически регулировать в соответствии с окружающим освещением.
Высокая эффективность
- Теперь вы можете перетаскивать текст, изображения или файлы из плавающего окна или из одного приложения в другое в режиме разделенного экрана.
- Оптимизирована страница редактирования боковой панели SMart: отображаются две вкладки, и порядок элементов можно настроить.
Улучшенная производительность
- Добавлена "Оптимизированная ночная зарядка": алгоритм AI используется для управления скоростью зарядки в ночное время, чтобы продлить срок службы батареи.
Система
- Добавлены тональные мелодии: последовательные мелодии уведомлений будут связаны в единую мелодию.
- Теперь вы можете определить период времени, когда режим "Не беспокоить" включен.
- Оптимизированы пользовательские интерфейсы Notes: новые визуальные элементы представлены на страницах списка и редактирования.
- Добавлена анимация погоды, чтобы вы могли получить более интересный опыт.
- Оптимизированные эффекты вибрации для ввода текста и игрового процесса.
- Оптимизированная "Автояркость".