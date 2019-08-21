Обновление Vivo S1 обеспечивает улучшенное распознавание отпечатков пальцев

2019-08-21, Автор - Anna; Продукт - Vivo S1; [61]
Vivo S1 теперь получает обновление версии PD1913F_EX_A_1.6.17, которое стало первым крупным обновлением программного обеспечения телефона с момента его запуска в начале этого месяца. Была улучшена логика распознавания отпечатков пальцев, исправлено ненормальное энергопотребление, вызванное сторонними приложениями и оптимизирована совместимость сетей Wi-Fi. Размер загружаемого обновления Vivo S1 составляет около 350 МБ.

Напомним, смартфон оснащен 6,38-дюймовым дисплеем Super AMOLED с соотношением сторон 19,5: 9 и соотношением экрана к телу 90% благодаря использованию камеры-обскуры. S1 поставляется с лидирующей в отрасли 32 МП камерой для селфи и тройной задней камерой AI, которая состоит из 16 МП сенсорной камеры Sony IMX499, 8 МП супер широкоугольной AI-камеры с шириной до 120 градусов и 2 МП датчика глубины.

Встроенный процессор MediaTek Helio P65 в сочетании с графическим процессором Mali-G52 2EEMC2. Смартфон поставляется в одном варианте с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти и поддерживает карты памяти microSD объемом до 256 ГБ. Программно, телефон загружает Android 9 Pie на основе FunTouch OS 9. Наконец, мощная батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки дополняет список характеристик. Ориентировочная стоимость $ 290.

Комментарии и отзывы Vivo S1
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