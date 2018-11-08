Обновление для OnePlus 6T улучшило работу подэкранного сканера

Компания OnePlus выпустила новую версию прошивки OxygenOS 9.0.5 для смартфона OnePlus 6T. Обновление, которое весит около 100 МБ, улучшает стабильность и точность срабатывания подэкранного сканера отпечатка пальцев. Также сообщается об исправлении частых ошибок и общем повышении производительности системы. Чуть больше недели назад OnePlus 6T получил обновление, которое улучшило работу камеры.

Напомним, что OnePlus 6T оснастили 6,41-дюймовым дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей и вырезом в форме капли, аккумулятором на 3700 мАч с 20-ваттной зарядкой Dash Charge, двойной 16 Мп и 20 Мп основной камерой, как в OnePlus 6, но с улучшенным программным обеспечением, 20-Мп фронтальной камерой, топовым процессором Snapdragon 845, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, а также OxygenOS на базе Android 9.0