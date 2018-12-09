Обновление iOS 12.1.1 оставляет некоторых владельцев iPhone без интернета

На прошлой неделе Apple выпустила обновление для iPhone 12.1.1. Некоторые обладатели iPhone, которые успели обновиться, заметили серьезную ошибку. Они не смогли подключиться к своему провайдеру беспроводной связи, чтобы использовать мобильные данные после обновления.

Проблема с подключением, влияет на пользователей iPhone в разных странах, и ошибка может по-разному влиять на разные устройства. Например, некоторые говорят, что могут подключиться к сети 4G LTE своего оператора, но не могут открывать приложения. Другие сообщают, что они вообще не могут подключиться к своему оператору связи и вынуждены искать сигнал Wi-Fi, чтобы полноценно пользоваться смартфоном. Если вы еще не обновили свой iPhone до iOS 12.1.1, вы можете подождать, пока Apple исправит ошибку.