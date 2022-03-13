Обновление исправило ошибки в OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro

Компания OnePlus выпустила очередное обновление прошивки для смартфонов OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro, которое исправляет ряд ошибок и проблем. Сообщается об устранении некорректного отображения всегда включённого дисплея, проблемы с размытым экраном, проблемы с аварийным завершением работы Alexa и ошибки, из-за которой иногда нельзя было зарегистрировать сеть 5G. Также апдейт улучшает стабильность работы системы и привносит февральскую заплатку безопасности Android.

Напомним, что прошлогодний флагман OnePlus 9 Pro оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1440:3216 пикселей и кадровой частотой от 1 до 120 Гц, процессором Snapdragon 888, оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, квадрокамерой от Hasselblad с 48-Мп модулем (сенсор Sony IMX789), 50-Мп сверхширокоугольным модулем, 8-Мп телефотомодулем и 2-Мп вспомогательным датчиком, 16-Мп селфи-камерой, АКБ ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 65 Вт и беспроводной на 50 Вт, защитой от пыли и влаги (IP68) и стереодинамиками.
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