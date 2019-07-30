Обновление исправило проблему с экраном в Xiaomi Pocophone F1

После июньского обновления некоторые пользователи смартфона Xiaomi Pocophone начала жаловаться на задержку реакции сенсора на прикосновения. Сегодня китайский производитель выпустил обновление, которое исправляет эту проблему. Также обновление MIUI 10.3.6.0 с номером PEJMIXM привносит свежий патч безопасности Android, улучшает экран блокировки в режиме «в кармане» и устраняет ошибку с оповещениями.

Напомним, что Pocophone F1 оснащается восьмиядерным чипсетом Snapdragon 845, системой охлаждения на базе тепловых трубок, 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, 6,18 дюймовым дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с 12 Мп датчиком Sony IMX363 и 5 Мп вспомогательным модулем с диафрагмой F/1.9, 20 Мп фронтальной камерой, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и зарядным устройством Quick Charge 3.0 в комплекте.