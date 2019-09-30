Обновление исправляет проблему с камерой в iOS 13.1.1

Компания Apple сообщила о доступности обновления программного обеспечения iOS 13.1.1, которое вышло всего через несколько дней после iOS 13.1.2. Апдейт призван исправить несколько ошибок «проблемного» обновления. Итак, была исправлена проблема с неработающей камерой, ошибка со вспышкой, которая просто не включалась, баг, по причине которого исчезали данные калибровки дисплея и проблему с прерыванием соединения по Bluetooth. Помимо прочего купертиновцы выпустили обновление iPadOS 13.1.2 для планшетных компьютеров iPad, которое исправляет проблему с полосой прогресса резервного копирования данных и неработающими с HomePod быстрыми командами Siri.