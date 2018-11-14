Обновление линейки Nokia 106 и Nokia 230.

HMD обновил два классических телефона Nokia - Nokia 106 и Nokia 230.

Nokia 106 является пересмотром старой версии. Основным дополнением здесь является добавление второго слота для SIM-карты. ОЗУ составляет до 4 МБ. Камера отсутствует, в принципе она тут не нужна, при 1.8 дюймовом экране с разрешением 120 x 160 пикселей. Установлен аккумулятор на 800 мАч, его хватит на 15 часов в режиме разговора.

Nokia 230 не получила никаких функциональных изменений, только дополнила свою коллекцию двумя новыми цветами это светло - серый и темно - синий. Оба телефона работают только в сетях 2G.