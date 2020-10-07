Обновление октября 2020 содержит массу исправлений и улучшений для Google Pixels

Вчера Google начал развертывание исправления безопасности от октября 2020 года для всех подходящих смартфонов Pixel.

Эта сборка не только исправляет уязвимость системы безопасности, но и вносит исправление для множеств ошибок. Смартфоны Pixel - единственный способ получить максимум удовольствия от работы с Android. Но, как и любой другой телефон, в их программном обеспечении полно ошибок. Со времени появления первой модели было множество сообщений о проблемах с пикселями.

Новая сборка содержит следующие исправления для Pixel 2/2 XL, Pixel 3/3 XL, Pixel 3a / 3a XL, Pixel 4/4 XL и Pixel 4a

Исправлено зависание некоторых устройств во время загрузки

Исправлено для предотвращения непреднамеренного отключения уведомлений о вызовах

Исправлено отсутствие значка автоповорота при определенных ориентациях устройства

Исправление для необнаруженного обзора жеста смахивания в панели запуска

Улучшение автоповорота при определенных ориентациях устройства

Улучшения автояркости при определенных условиях освещения

Улучшения чувствительности к касанию с защитными пленками для экрана

К счастью, у Google есть привычка исправлять их раньше, чем позже, принимая во внимание отзывы пользователей и СМИ по всему миру. Теперь, с выпуском исправления безопасности от октября 2020 года, поисковый гигант собрал в общей сложности четыре исправления и три улучшения.