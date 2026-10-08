iQOO Neo 12 получит дисплей на 185 Гц

По данным инсайдера, новый смартфон iQOO, которым, предположительно, является Neo 12, получит 2K-дисплей с необычно высокой частотой обновления 185 Гц. Панель разрабатывает Visionox, и, как утверждается, это будет первый в мире серийно выпускаемый 2K-дисплей с поддержкой 185 Гц. В его основе лежит технология светоизлучения pTSF 4-го поколения, которая должна повысить яркость и качество изображения, а также увеличить срок службы панели. Кроме того, новый экран якобы потребляет меньше энергии по сравнению с 2K-панелями предыдущего поколения. Инсайдер также намекнул, что официальная премьера смартфона в Китае состоится уже в этом месяце.

По предыдущим данным, iQOO Neo 12 проходит тестирование с плоским 6,83-дюймовым дисплеем. Смартфону также приписывают процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и отдельный процессор для обработки изображения на экране, который должен повысить производительность в играх. Наличие такого дополнительного процессора может сделать Neo 12 серьёзным конкурентом серии Redmi K100 Pro. Ранее сообщалось, что прототип iQOO Neo 12 получил аккумулятор ёмкостью более 9000 мАч. Компания якобы тестирует ещё более ёмкую батарею, сохраняя поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Также ожидаются ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, и защита от воды и пыли высокого уровня. Характеристики камер пока остаются неизвестными — в утечках фигурирует основная камера на 50 Мп в сочетании с дополнительным 8-мегапиксельным сенсором.
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