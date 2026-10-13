Опубликованы примеры фото на OnePlus 16

Профильное издание MyDrivers опубликовало примеры фотографий, сделанных на основную камеру представленного вчера флагманского смартфона OnePlus 16. Напомним, что в новинке используется тройная основная камера с модулями на 200 Мп (двухосевая оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 116°) и 50 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением). По данным авторов, в перископном модуле используется 73-мм объектив в полнокадровом эквиваленте, но благодаря 6-кратному гибридному зуму можно получить эквивалентное фокусное расстояние 146 мм. Что касается главного модуля, он получил 23-мм оптику.