Обновление программного обеспечения для OnePlus 7 Pro

2019-07-11, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - OnePlus 7 Pro ; [122]
OnePlus выпустила новое обновление для OnePlus 7 Pro, которое улучшило телефон по ряду важных функций в большом количестве областей. Обновление называется OxygenOS 9.5.9.

ОС не только получила новое исправление безопасности Android с июня 2019 года, но и исправила ошибки. Теперь он может лучше реагировать на прикосновения, в том числе клавиатура и уведомления сторонних приложений теперь работают лучше. Функция улучшения звучания наушников OnePlus Bullets Wireless 2 через Dolby Atmos теперь также усовершенствована.

Не менее важными являются улучшения программного обеспечения камеры. Теперь можно переключаться между обычной камерой и селфи-камерой быстрее, исправлено сшивание фотографий в режиме панорамы, а также улучшено качество 48-мегапиксельных фотографий в режиме Pro

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