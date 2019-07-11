Обновление программного обеспечения для OnePlus 7 Pro

OnePlus выпустила новое обновление для OnePlus 7 Pro, которое улучшило телефон по ряду важных функций в большом количестве областей. Обновление называется OxygenOS 9.5.9.

ОС не только получила новое исправление безопасности Android с июня 2019 года, но и исправила ошибки. Теперь он может лучше реагировать на прикосновения, в том числе клавиатура и уведомления сторонних приложений теперь работают лучше. Функция улучшения звучания наушников OnePlus Bullets Wireless 2 через Dolby Atmos теперь также усовершенствована. Не менее важными являются улучшения программного обеспечения камеры. Теперь можно переключаться между обычной камерой и селфи-камерой быстрее, исправлено сшивание фотографий в режиме панорамы, а также улучшено качество 48-мегапиксельных фотографий в режиме Pro