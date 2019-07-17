Обновление улучшает камеры смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro

Сетевые источники сообщают о том, что компания Honor начала распространение обновления прошивки для камерофонов Honor 20 и Honor 20 Pro. Обновление размером 721 МБ оптимизирует производительность камеры, повышает стабильность ее работы, улучшает отзывчивость сенсорного экрана, оптимизирует видеозвонки в сторонних приложениях, а также отображение элементов и эффектов графического интерфейса. Также обновление несет в себе свежий патч безопасности Android.

Напомним, что Honor 20 Pro оснащается топовым чипсетом Kirin 980, до 8 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой в 22,5 Вт, четверной основной камерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 на 48 Мп и обьектива с диафрагмой F/1,4, сверхширокоугольным модулем на 16 Мп, телеофото-модулем на 8 Мп и 2 Мп модулем для макросъёмки, фронтальной камерой на 32 Мп, 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, сканером отпечатков пальцев на боковой грани и предустановленной операционной системой Android 9 Pie.