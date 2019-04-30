Обновление улучшает работу камеры Samsung Galaxy A50

Компания Samsung выпустила крупное обновление для популярного смартфона Galaxy A50, которое весит 666 МБ. Обновление содержит свежий патч безопасности, функцию «Автоматизация Bixby» (Bixby Routines), узкий угол обзора (68 градусов) для фронтальной камеры, режим Beauty Video Mode и больше эффектов для функции Live Focus в основной камере, поддержку синхронизации сообщений и вызовов, а также другие улучшения.

Напомним, что Galaxy A50 получил 6,4-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом, аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, восьмиядерный процессор Exynos 9610, до 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ флеш-памяти, тройную основну камеру на 25 Мп, 5 Мп и 8 Мп, фронтальную камеру на 20 Мп, а также подэкранный сканер отпечатков пальцев.