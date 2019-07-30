Обновление улучшило камеру смартфона Lenovo Z6 Pro

Компания Lenovo начала распространение новой версии фирменной прошивки ZUI 11.1 для смартфона Lenovo Z6 Pro. Прошивка под номером ZUI 11.1.036 добавляет навигацию с помощью жестов U-Touch, новые настройки отображения для гаджетов с поддержкой HDR10, новый облачный сервис с поддержкой бекапа настроек телефона, улучшает качество передачи звука через Bluetooth, повышает стабильность работы камеры и автофокуса в частности.

Напомним, что смартфон оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 855, до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти, 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой HDR10, четверной основной камерой, системой охлаждения на базе тепловой трубки, аккумулятором 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 27 Вт и предустановленной ОС Android 9.0 Pie с интерфейсной надстройкой ZUI 11.