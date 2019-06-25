Обновление улучшило работу дактилоскопа в Samsung Galaxy A70

Компания Samsung выпустила обновления операционной системы Android для смартфонов Samsung Galaxy A30 и Galaxy A70. Прошивка для Samsung Galaxy A70 весит примерно 470 МБ. Помимо майского патча безопасности она улучшает работу сенсорного дисплея и подэкранного сканера отпечатков пальцев. Обновление для Samsung Galaxy A30 весит 645 МБ и содержит июньскую заплатку системы безопасности Android.

Напомним, что Galaxy A70 оснащается 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем формата Infinity-U с разрешением 1080:2400 пикселей, тройной тыльной камерой с главным модулем на 32 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и вспомогательным на 5 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, чипсетом Snapdragon 670, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, отдельным слотом для карт памяти microSD объёмом до 512 ГБ, аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, подэкранным сканером отпечатков пальцев и предустановленной ОС Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой One UI.