Обновление улучшило работу камеры OnePlus 7 Pro

Флагманский смартфон OnePlus 7 Pro получил обновление ПО под номером OxygenOS 9.5.9. Обновление улучшает чувствительность сенсорного экрана, тактильную обратную связь клавиатуры, чувствительность системы автоматической яркости, качество звука для наушников OnePlus Bullets Wireless 2, добавляет плавные визуальные эффекты, а также включает июньский патч безопасности Android. В числе прочего была улучшена и работу камеры: увеличено качество 48-Мп фотографий, снятых в режиме Pro, улучшена производительность приложения камеры при переключении с тыльной камеры на фронтальную и увеличена скорость работы автофокуса.

Напомним, что OnePlus 7 Pro оснащается 6,67-дюймовым Fluid AMOLED дисплеем с разрешением QHD+, поддержкой HDR10+, частотой обновления 90 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной тыльной камерой с главным 48-Мп модулем, 16-Мп широкоформатным и 8-Мп телефото-модулем с трехкратным оптическим зумом, выдвижной фронтальной камерой на 16 Мп, стереодинамиками с технологией Dolby Atmos, топовым процессором Snapdragon 855, до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 3.0, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой фирменной быстрой зарядки WARP Charge 30W, а также предустановленной ОС Android 9 Pie с Oxygen OS 9.5.