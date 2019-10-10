Обновление улучшило работу камеры Samsung Galaxy Note10

Компания Samsung выпустила обновление для своих топовых смартфонов Galaxy Note10 и Galaxy Note10+. Апдейт под номером N97xU1UES1ASI3 распространяется «по воздуху» в США, а прошивка N97xFXXU1ASJ2 доступна европейским пользователям. Если американская прошивка содержит лишь свежий патч безопасности, то для европейских смартфон на основе процессоров Exynos предусмотрены некоторые улучшения. По словам пользователей, наблюдаются улучшенная работа камеры, более высокое качество фото и более стабильная работа клавиатуры.

Напомним, что Galaxy Note10+ оснащается 6,8-дюймовым Dynamic AMOLED-экраном Infinity-O с разрешением 3040:1440 пикселей, тройной основной камерой с 16 Мп с сверхширокоугольным модулем, 12 Мп главным модулем и 12 Мп модулем с телеобъективом, дополнительным датчиком для замера глубины, 10 Мп фронтальной камерой, 3D-сканером камеры смартфона, чипсетом Exynos 9825, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти, аккумулятором на 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 ватт, поддержкой сетей пятого поколения и стилусом S Pen.