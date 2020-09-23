Обновление улучшило работу камеры Samsung Galaxy Note20 Ultra

Компания Samsung выпустила обновление для смартфона Galaxy Note20 Ultra 5G, которое несет в себе сентябрьский патч безопасности Android и несколько важных улучшений. В частности, апдейт улучшает работу тыльной камеры, повышают стабильность работы буфера обмена и интернет-браузера Samsung.

Напомним, что флагман характеризуется 6,9-дюймовым загнутым на края Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, разрешением WQHD+, соотношением сторон 19,3:9 и временем отклика 9 мс, врезанной в экран 10-Мп фронтальной камерой, фирменным чипсетом Exynos 990 с модемом 5G Exynos Modem, основной камерой с модулями на 12-Мп, 108-Мп и 12-Мп с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией, защитой от воды и пыли IP68, ультразвуковым дактилоскопом с отдельным чипом безопасности, аккумулятором на 4500 мАч, быстрой проводной и беспроводной зарядкой и стереодинамиками от AKG с поддержкой Dolby Atmos.