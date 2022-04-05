Обновление улучшило работу камеры в Google Pixel 6

Компания Google выпустила обновление для флагманских смартфонов Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которое, несмотря на крохотный размер в 27 МБ, устраняет несколько важных ошибок. В частности, апдейт исправляет проблемы с предварительным просмотром селфи-камеры и зеленым экраном при предварительном просмотре основной камеры, а также увеличивает скорость беспроводной зарядки с различными аксессуарами. Также обновление содержит апрельский патч безопасности системы.

Напомним, что Pixel 6 и Pixel 6 Pro характеризуются фирменной платформой Tensor с продвинутыми возможностями ИИ, 6,4-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц в стандартной модели, 6,7-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 1440р и частотой обновления 10 до 120 Гц у старшей, 8 Мп и 11,1-Мп селфи-камерами, сдвоенной основной камерой с главным 50-Мп модулем на основе датчика Samsung ISOCELL GN1 и 12-Мп сверхширокоугольным модулем в Pixel 6 и дополнительной 48-Мп камерой с 4-кратным оптическим зумом в Pixel 6 Pro, защитой от воды и пыли (IP68), поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, а также аккумуляторами ёмкостью 4614 и 5004 мАч соответственно.
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