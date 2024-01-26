Обновление улучшило работу камеры в Oppo Find X7 Ultra

Компания Oppo выпустила обновление для недавно представленного флагмана Find X7 Ultra, которое серьезно улучшает работу основной камеры. Апдейт добавляет переключение модулей при съёмке в режиме 4K/60 к/с, поддержку макросъемки для 6-кратного перископа, удобное управление зумом посредством диска, как в iPhone, а также улучшает стабилизацию и обработку фотографий.

Напомним, что смартфон характеризуется флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с графикой Adreno 750, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик Sony LYT-900 второго поколения иOIS ), 50 Мп (65-мм оптика), 50 Мп (135 мм объектив) и 50 Мп (сверхширик на 14 мм), селфи-камерой на 32 Мп, 6,82-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением QHD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4500 кд/м2 и стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок на 100 Вт и 50 Вт, а также ОС Android 14 c фирменной оболочкой ColorOS «из коробки».