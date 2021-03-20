Обновление улучшило работу камеры в Samsung Galaxy Note20

Компания Samsung выпустила обновление для флагманских смартфонов Galaxy Note20, которое серьезно прокачивает их фотовозможности. Апдейт размером 500 МБ включает в себя портретный режим в условиях недостаточного освещения, режимы Night Mode и Pro для сверхширокоугольной камеры, а также возможность менять фон в портретном режиме на другой цвет. Пока обновление доступно для пользователей из Германии, но в ближайшее время оно выйдет и в других странах.

Напомним, что топовый Samsung Galaxy Note20 Ultra оснащается основной камерой с модулями на 12-Мп, 108-Мп и 12-Мп с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.