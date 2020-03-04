Обновление улучшило работу камеры в Samsung Galaxy S20 Ultra

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился новыми фотографиями, сделанными на топовый камерофон Samsung Galaxy S20 Ultra. По словам источника, 108-Мп камера устройства стала снимать чуть лучше после так называемого "обновления первого дня". В России аппарат можно будет купить с 13 марта по цене в 99 990 рублей.

Напомним, что аппарат получил основную камеру со 108 Мп главным модулем, 12 Мп сверхширокоугольным модулем, 48 Мп модулем с телеобъективом и времяпролетную камеру ToF. Главной особенностью камеры является 100-кратный цифровой зум.