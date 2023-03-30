Обновления улучшило работу камеры в Samsung Galaxy S23

Компания Samsung выпустила крупное обновление для флагманских смартфонов Samsung Galaxy S23, которое имеет размер 922 МБ. Апдейт улучшает работу автофокуса в камере, делая фотосъемку более быстрой, добавляет функцию удаления снимков, находящиеся в обработке, сразу после их создания, улучшает резкость фотографий, снижает мерцание, уменьшает количество шумов на небе при среднем и слабом, исправляет появление зеленой полосы при съемке и улучшает функцию стабилизации изображения при съемке в разрешении FullHD и частоте кадров 60 к/с с включенной опцией Auto FPS Off.

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