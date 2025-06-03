Обновленные часы Lenovo Watch S оценили в 70 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент умных часов обновленной версией модели Watch S, которая выполнена в корпусе из нержавеющей стали марки 316 толщиной всего 9 мм. Новинка также характеризуется 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 точек, распознаванием более чем 70 спортивных режимов, автоматическим определением пяти видов активности, функцией отслеживания сердечного ритма и уровня кислорода в крови, батареей ёмкостью 300 мАч, автономностью до 7 дней в обычном режиме работы и до 10 дней в энергосберегающем, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, а также серой и серебристой расцветками. Часы оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 70 долларов.