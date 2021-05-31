Обновленные мини-ПК Gigabyte Brix построены на AMD Ryzen 5000U

Компания Gigabyte пополнила ассортимент компактных ПК Brix обновленной моделью, которая появится в продаже в промежутке с июля по сентябрь этого года. Новинка характеризуются восьмиядерными чипами AMD Ryzen 5000U на архитектуре Zen 3 с графикой Vega, поддержкой Wi-Fi 6E (802.11ax) с возможностью выделения диапазона 6 ГГц, сетевым контроллером 2.5G Ethernet, двумя разъемами HDMI для подключения к монитору, интерфейсами USB Type-C и mini-DisplayPort, а также комплектной оперативной памятью стандарта DDR4-3200. ПК выйдут в версиях Slim и Tall – первая предусматривает наличие только модуля М.2, а вторая – 2,5-дюймового накопителя в дополнение к твердотельному. Цена новинок пока не раскрывается.

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