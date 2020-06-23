Обновленные ноутбуки Dell G7 получат CPU Intel 10-го поколения

В сети появились подробности об игровом ноутбуке Dell G7, новое поколение которого ожидается в ближайшее время. Сообщается, что новинка получит новый дизайн, версии с 15- и 17-дюймовыми дисплеями, процессоры Intel Core 10-го поколения от 4-ядерного Intel Core i5-10300H до 8-ядерного Core i9-10885H, дискретную графику от NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti до RTX 2070 Max-Q в G7 15 и до GeForce RTX 2070 Super в G7 17, до 16 ГБ оперативной памяти (DDR4-2933), твердотельный накопитель до 1 ТБ M.2 PCIe, поддержку 802.11ac с адаптером Intel AX201 или Killer Wireless 1650 2x2 AC, а также аккумуляторы ёмкостью 56 Втч или 86 Втч аккумуляторной батареей и 56 или 97 Втч, соответственно.

Оба дисплея получат экраны с разрешением Full HD и частотой обновления 144/300 Гц на выбор, но для старшей модели будет доступен вариант с OLED-матрицей разрешением 4K и частотой 60 Гц. Размеры Dell G7 15 равны 357,2:267,7:18,3 мм, а Dell G7 17 – 398,2:290:19,3 мм.