Обновленные ноутбуки Specter Folio и Specter x360 от компании HP

Сегодня HP обновила линейку своих ноутбуков премиум-класса выпустив новые Specter Folio и Specter x360.

Specter Folio является первым в мире конвертируемым ноутбуком с кожаным корпусом, а Specter x360 13 представляет собой стильный ноутбук в металлическом корпусе с вращающимся на 360 градусов шарниром.

Оба ноутбука оснащены мощным процессором 8-го поколения Intel Core i7 8500Y. Specter Folio поставляется только в одной конфигурации, а Specter x360 13 можно подобрать в двух вариантах. HP оценила Specter Folio в 2824 доллара. А Specter x360, обойдется вам в 1836 долларов для варианта Dark Ash Grey.