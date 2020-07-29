Обновленные ультрабуки ASUS ZenBook 13 и 14 появились в продаже

Компания ASUS дала старт обновленным ноутбукам ZenBook – 13-дюймовой модели UX325 и 14-дюймовой UX425. Новинки могут похвастаться более тонкими корпусами (13,9 мм) и платформой Intel Core десятого поколения семейства Ice Lake.

Новинки характеризуются обновленными клавиатурами ASUS NumberPad 2.0 с LED-подсветкой, механизмами открывания ErgoLift, дисплеями NanoEdge с тонкими рамками, разрешением 1920:1080 пикселей (есть опция с энергоэффективными панелями яркостью 450 кд/м2), чипами Intel Core i5-1035G1 или Core i7-1065G7, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x с частотой 3200 МГц, NVMe SSD-накопителями до 512 ГБ, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, полноразмерным интерфейсом HDMI 2.0, одним портом USB 3.2 Type-A, двумя Thunderbolt 3 (USB Type-C), слотом для SD-карт, аккумуляторами ёмкостью 67 ВтЧ и блоком питания на 65 Вт. Цена ноутбуков стартует от 800 и 900 долларов соответственно.