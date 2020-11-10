Обновленный 13-дюймовый MacBook Air оценен в 100 тысяч рублей

Компания Apple пополнила ассортимент ноутбуков обновленной 13-дюймовой моделью MacBook Air, которая получила первый фирменный ARM-процессор M1. Последний может похвастаться восемью ядрами CPU, восемью ядрами GPU, нейронным и сигнальным процессорами, а также возросшей в три с половиной и пять раз производительностью CPU и графики в сравнении с предшественником на Intel Core i3-1000NG4 MacBook Air.

Новинка также получила поддержку Thunderbolt и USB 4, до 16 ГБ оперативной памяти, SSD-накопитель вместимостью до 2 ТБ, Retina-дисплей с поддержкой цветового профиля DCI-P3, пассивную систему охлаждения и обновлённую клавиатуру ножничного типа. Ноутбук появится в российской продаже на следующей неделе по цене от 100 тысяч рублей.