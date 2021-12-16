Обновленный Honor MagicBook 16 готов к выходу

Компания Honor объявила о том, что обновленные лэптопы серии MagicBook 16 будут официально представлены уже 30 декабря. Производитель обещает функцию работы с несколькими дисплеями, которая подразумевает взаимодействие со смартфонами и планшетами, а также предустановленную ОС Windows 11.

В конце сентября китайский производитель выпустил ноутбук MagicBook 16 Pro, который оснащается графическими адаптерами NVIDIA GeForce GTX 1650 и GeForce RTX 3050, 16,1-дюймовым IPS-экраном с частотой обновлением 144 Гц, разрешением Full HD, 100% охватом цветовой палитры sRGB, 16 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, системой охлаждения с тремя 2-мм тепловыми трубками и двумя вентиляторами, корпусом толщиной 18,2 мм и массой 1,84 кг, двумя микрофонами, сканером отпечатков пальцев в кнопке включения и поддержкой проводной зарядки мощностью 135 Вт.
Комментарии и отзывы Honor MagicBook 16
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