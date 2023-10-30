Обновленный Huawei MateBook D 14 SE оценен в 550 долларов

Компания Huawei выпустила в продажу обновлённый ноутбук MateBook D 14 SE, который получил интересные изменения в отличие от прошлогоднего апгрейда на основе платформы Intel Alder Lake. Итак, новинку оснастили 14-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 16:10 и разрешением 1920:1200 пикселей (формат Full HD) и пиковой яркостью 300 кд/м², 8-ядерным 10-поточным чипом Intel Core i5-13420H (Intel Raptor Lake) c тактовой частотой до 4,6 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, батареей ёмкостью 56 Втч и 3,5-мм гнездом для наушников. Сейчас MateBook D 14 SE продается в Китае по акционной цене в 550 долларов.

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