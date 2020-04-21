Обновленный Razer Blade Stealth 13 получил графику GeForce GTX 1650 Ti Max-Q

Компания Razer представила обновленную версию игрового ультрабука Blade Stealth 13, представленного на прошлогодней выставке IFA 2019. Новинка оснащается графическим адаптером NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q, который на 10% производительнее предшественника NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q, процессором Intel Core i7-1065G7 (Ice Lake-U) с TDPдо 25 Вт, 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц или сенсорной панелью с разрешением 3840:2160 точек. В продаже новый Razer Blade Stealth появится в мае по цене в 1800 долларов за младшую версию и 2000 долларов за вариант с сенсорным 4K-дисплеем.