Обновленный Redmi Book Pro 15 Ryzen Edition готов к выходу

Компания Xiaomi объявила, что официальная презентация нового поколения ноутбука Redmi Book Pro 15 Ryzen Edition состоится уже 19 июля. Устройство оснастят дисплеем с разрешением 3,2K, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 500 нит и поддержкой HDR, а также 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen R7 7840S с тактовой частотой до 5,1 ГГц и производительным графическим адаптером AMD Radeon 780M. Ориентировочная цена ноутбука составляет 700 долларов.

Напомним, что предыдущие поколение Redmi Book Pro 15 Ryzen Edition характеризуется оперативной памятью стандарта LPDDR5, 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3200:2000 пикселей, частотой обновления до 90 Гц, яркостью до 400 кд/м2 и контрастностью 1500:1, дактилоскопическим сенсором, интерфейсами USB Type-C, USB Type-A и HDMI 2.0, а также 3,5-мм разъемом для наушников.
Ноутбук Infinix INBook X2 Slim оценен в $340 …
Компания Infinix пополнила ассортимент ноутбуков моделью INBook X2 Slim, которая получила корпус толщиной…
Представлен тонкий и легкий ноутбук LG gram SuperSlim…
Компания LG пополнила ассортимент тонких ноутбуков моделью LG gram SuperSlim, толщина которой составляет …
Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad T14p…
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью ThinkPad T14p, которая работает на основе процесс…
Apple готовит к анонсу новый MacBook Air…
Ключевым событием на мероприятии WWDC 2023 от Apple, которое, как сообщается, состоится 5 июня, может ста…
Ноутбук ADATA XPG Xenia 15G получил Core i7-13700H…
Компания ADATA пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью XPG Xenia 15G, которая среди прочего по…
Представлен ноутбук Acer Predator Triton 14…
Компания Acer представила ноутбук Predator Triton 14, который появится в продаже по цене от 1400 долларов…
Apple представила новый MacBook Air на 15,3 дюйма…
На мероприятии WWDC 2023 компания Apple официально анонсировала долгожданный 15,3-дюймовый MacBook Air. У…
Huawei MateBook D 16 2023 оценили в 113 тысяч рублей …
Компания Huawei начала принимать российские предзаказы на ноутбуки MateBook D 16 2023, открытые продажи к…
Обзор Infinix Inbook X2 Plus. Яркий ноутбук со сбалансированными характеристикамиОбзор Infinix Inbook X2 Plus. Яркий ноутбук со сбалансированными характеристиками
Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080
Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4
Обзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездкахОбзор HONOR MagicBook X 16 (BRN-F56). Ноутбук для работы в офисе и в поездках
Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor