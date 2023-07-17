Обновленный Redmi Book Pro 15 Ryzen Edition готов к выходу

Компания Xiaomi объявила, что официальная презентация нового поколения ноутбука Redmi Book Pro 15 Ryzen Edition состоится уже 19 июля. Устройство оснастят дисплеем с разрешением 3,2K, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 500 нит и поддержкой HDR, а также 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen R7 7840S с тактовой частотой до 5,1 ГГц и производительным графическим адаптером AMD Radeon 780M. Ориентировочная цена ноутбука составляет 700 долларов.

Напомним, что предыдущие поколение Redmi Book Pro 15 Ryzen Edition характеризуется оперативной памятью стандарта LPDDR5, 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3200:2000 пикселей, частотой обновления до 90 Гц, яркостью до 400 кд/м2 и контрастностью 1500:1, дактилоскопическим сенсором, интерфейсами USB Type-C, USB Type-A и HDMI 2.0, а также 3,5-мм разъемом для наушников.