Обновленный Samsung Galaxy S21 FE уже продается в Индии

Компания Samsung дала старт индийским продажам обновленного смартфона Galaxy S21 FE, который отличается от обычной версии чипсетом Qualcomm Snapdragon 888 вместо Samsung Exynos 2100 и 256 ГБ флеш-памяти в базовой версии. За «новинку» просят 605 долларов, хотя за те же деньги в Индии можно купить Galaxy S22, а оригинальный Galaxy S21 FE – за 490 долларов.

Смартфон также оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED Infinity-O экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой с модулями 12 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп с углом обзора 123°) и 8 Мп (3-кратный оптический зум), батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 25 Вт, беспроводной на 15 Вт и обратной беспроводной зарядки, модулем NFC, поддержкой Wi-Fi 6, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и корпусом из поликарбоната с металлической рамкой.