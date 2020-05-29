Обновленный десктоп Dell Alienware Aurora получил 10-ядерный Core i9

Компания Dell дала старт приему предзаказов на обновленный игровой ПК Alienware Aurora, который оценен в 879 долларов за базовую конфигурацию. Новинка характеризуется процессорами Intel Core десятого поколения (Comet Lake) вплоть до 10-ядерного Core i9-10900KF с максимальной частотой 5,3 ГГц, видеокартами NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti или GeForce RTX 2080 Super, поддержкой жидкостной системы охлаждения, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, твердотельным накопителем NVMe M.2 SSD ёмкостью до 2 ТБ и жёстким диском до 2 ТБ, сетевым контроллером 2.5 Gigabit LAN Killer E3000, модулем Killer Double Shot Pro Wi-Fi 6 и блоком питания на 1000 Вт. Размеры ПК равны 222,8:431,9:441,8–481,6 мм.