Обновленный игровой ПК MSI Aries RS оценен в $2200

Компания MSI представила обновленные игровые ПК, основанные на чипах Intel Comet Lake и графике NVIDIA GeForce. Модель Aries RS получила платы типоразмера ATX, процессоры с разблокированным множителем вплоть до Intel Core i9-10900KF, видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Super, до 32 ГБ оперативной памяти, SSD-накопитель ёмкостью 2 ТБ и жесткий диск на 1 ТБ, а также корпус объемом 50 литров. Цена топовой версии составляет 2200 долларов. ПК Aries R получил тот же корпус, плату microATX и чип Core i7-10700F. Он появится в продаже в июле по цене в 1500 долларов.

Компактная модель Aries SE оснащается корпусом объемом 25 литров, процессором Core i5-10400F, графическим адаптером NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, 8 ГБ оперативной памяти, SSD ёмкостью 240 ГБ и жестким диском на 1 ТБ. Цена ПК составляет 800 долларов.