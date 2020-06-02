Обновленный ноутбук ASUS ExpertBook P5440FA получил BIOS-SHIELD

Компании ASUS и Janus Technologies представили обновленный ноутбук ASUS ExpertBook P5440FA, который получил поддержку технологии BIOS-SHIELD с продвинутой защитой от киберугроз при удалённой работе. Новинка также характеризуется соответствием военному стандарту US MIL-STD 810G, 14-дюймовым экраном с разрешением 1920:1080 пикселей и соотношением сторон 16:9, процессорами Intel Core i3-8145U, i5-8265U или i7-8565U восьмого поколения, поддержкой интерфейсов HDMI и USB-C, возможностью установки твердотельного накопителя вместимость до 500 ГБ и жёсткого диска до 1 ТБ, а также предустановленной ОС Windows 10. Цена на ноутбук стартует от 950 долларов.